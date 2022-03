O défice orçamental desceu para 2,8% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021, abaixo da meta oficial do Governo, depois de ter disparado para 5,8% em 2020, ano do início da pandemia.Segundo dados provisórios divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), “em 2021 o setor das Administrações Públicas apresentou um saldo negativo de 5977 milhões de euros, correspondente a 2,8% do PIB (-5,8% em 2020)”.