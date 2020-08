Défice engordou 40 milhões de euros por dia até julho

O défice orçamental engordou cerca de 40 milhões de euros por dia até final de julho e atingiu um montante global superior aos 8,3 mil milhões de euros, um agravamento de quase 7,9 mil milhões de euros em comparação com o valor registado no mesmo mês de 2019, avançou esta quarta-feira o Ministério das Finanças.









A execução orçamental até julho “evidencia os efeitos da pandemia da Covid-19 na economia e nos serviços públicos também na sequência de adoção de medidas de política de mitigação”, justifica o gabinete do João Leão, dando ainda nota de que crise esteve na origem de uma redução da receita, face a julho de 2019, na ordem dos 10,5%. Ao mesmo tempo, a despesa teve um aumento de 5,3%.

Segundo a síntese feita pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), a diminuição da receita em 10,5% ou 5,2 mil milhões de euros “reflete, essencialmente, a evolução negativa da receita fiscal [ver infografia], que traduz, sobretudo, o decréscimo da receita de IRC”, já que as empresas beneficiaram de um adiamento do primeiro pagamento por conta, habitualmente pago em julho.





Já o aumento da despesa, na ordem dos 5,3% ou 2,6 mil milhões de euros, é explicado pela DGO com os gastos suportados pela Segurança Social, nomeadamente no âmbito das medidas e apoio a famílias e empresas devido à pandemia, o que envolveu por si só uma verba superior a mil milhões de euros.





Gastos com a Covid



Até final de julho, a execução das medidas adotadas no âmbito do combate e da prevenção da Covid-19 conduziu a uma redução da receita do Estado na ordem dos 672 milhões de euros. Simultaneamente, houve um aumento da despesa superior a 1,6 mil milhões de euros, revelou esta quarta-feira a Direção-Geral do Orçamento.





Layoff com 751,8 milhões



No âmbito dos gastos associados à Covid-19, o layoff foi a medida com maior impacto (751,8 milhões de euros), seguida das despesas associadas à Saúde (251,8 milhões de euros), nomeadamente os equipamentos de proteção individual e medicamentos, explica a síntese de execução orçamental até julho divulgada esta quarta-feira.