"Deixo à justiça definir responsabilidades no processo": Marcelo sobre detenção de Joe Berardo

"Deixo à justiça definir responsabilidades no processo". Foi desta forma que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reagiu à detenção do empresário Joe Berardo no processo de fraude à Caixa Geral de Depósitos (CGD), quando questionado pelos jornalistas.



Marcelo foi também questionado relativamente ao atropelamento que vitimou um homem, na A6. O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, seguia dentro do carro que atropelou aquele traalhador, mas Marcelo não se quis adiantar-se muito sobre o assunto. "O que interessa "é a matéria de facto" e não se ia "A,B,C a conduzir ou ao lado do condutor".



Já no que toca à pandemia, Marcelo acredita que o País está perto do fim da crise sanitária. "Por muito grande que seja a pressão no SNS, não tem nada a ver com o que vivemos há poucos meses. Estamos com números que indicam que está a ser feito o que é preciso: vacinar, vacinar, vacinar", disse o Presidente sobre a evolução da pandemia no País.



"Já o disse, e volto a dizer, às vezes a parte mais difícil num processo é o fim", disse, referindo-se ao 'final da pandemia'.