Depois de Rui Rio também António Costa acena com baixa de impostos

Depois de Rui Rio, também António Costa já soltou a cartada da baixa de impostos para ganhar as eleições legislativas de 6 de outubro.Numa entrevista à Renascença, o secretário-geral do PS admite "prosseguir a trajetória de diminuição dos impostos sobre o trabalho" se conseguir voltar a ser primeiro-ministro."A classe média precisa de um alívio fiscal importante", afirmou esta segunda-feira.Medidas mais concretas só a 20 de julho, quando o PS apresentar o programa eleitoral. Por agora, António Costa reconhece ainda que os salários "têm de subir, tanto no público como no privado" mas sem que isso coloque em causa o equilíbrio das contas públicas.Desafiado a avaliar o desempenho da geringonça, António Costa ficou-se pelo "bom". Porque não foi excelente? "Em algumas matérias foi excelente. Sabe que ninguém é bom juiz de si próprio", disse à Renascença.Para as eleições de outubro, o líder do PS não pede maioria absoluta mas também não fecha a porta a uma nova aliança com o PCP e o Bloco de Esquerda. É aos portugueses, diz, que cabe tomar a decisão e definir as relações de força."Não faço chantagem dizendo que só governo nesta ou naquela condição", justificou.Nas propostas eleitorais do PSD, apresentadas na passada sexta-feira, Rui Rio já prometeu a redução do IRC para 17% e o IVA da eletricidade nos 6%.O Iniciativa Liberal propôs ontem que a taxa de IRS passe a ser de 15% para todos os rendimentos acima dos 650 euros.O CDS-PP vai propor, no programa das Legislativas, um mecanismo de acerto de contas que permite a uma empresa pagar impostos com dinheiro de fatura em dívida pelo Estado.