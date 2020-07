"Depois do coronavírus, Lisboa vai livrar-se dos Airbnb": Fernando Medina afirma que é tempo de mudar

Num artigo de opinião publicado no jornal The Independent, o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, assume que estes são tempos de mudança e que a capital portuguesa, "depois do coronavírus" vai livrar-se dos Airbnb.Segundo Medina, é tempo de reavaliar prioridades e o que antes era a favor dos turistas, agora tem de ser devolvido aos portugueses visto que se pagou alto por esta forma de agir.

Trabalhadores essenciais e famílias são cada vez mais forçados a sair, já que os alojamentos de férias do estilo Airbnb ocupam mais de um terço das propriedades no centro da cidade de Lisboa, aumentando os preços de aluguer, esvaziando comunidades e ameaçando seu caráter único", refletiu o autarca.



Uma cidade mais verde, sustentável e melhor para morar e visitar. São estes os objetivos de Fernando Medina.



"Com muito mais pessoas a trabalhar permanentemente em casa, faz sentido que mais lisboetas troquem os subúrbios pela cidade, onde podem aceder facilmente aos transportes públicos, serviços e tirar proveito de festivais e concertos", afirma o autarca.



Medina afirma ainda que esta é uma estratégia que garante a melhoria da saúde pública e ajuda a enfrentar a crise climática.