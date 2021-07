Deputada do PS, Ana Paula Vitorino, pede para mudar relatório do PSD antes de ser presidente da AMT

A deputada do PS Ana Paula Vitorino pediu para mudar o relatório parlamentar da autoria do deputado do PSD, Carlos Silva, que atesta as suas competências técnicas mas levanta dúvidas quanto à sua independência para assumir a presidência da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT).teve acesso ao email que a antiga ministra do Mar enviou ao Parlamento propondo várias correções ao documento, entre as quais a inclusão de uma resposta da socialista ao relator do texto em que o acusa de "machismo e misoginia" por ter feito referência a um potencial conflito de interesses pelo facto de ser casada com o ministro Eduardo Cabrita.Face a "esta ingerência" e "ao branqueamento feito pelo PS, que retirou das conclusões do relatório as dúvidas quanto à independência da deputada", o PSD retirou o seu relatório, pelo que será agora o PS o autor do próximo texto, disse aoo deputado Carlos Silva.tentou contactar a deputada mas não obteve resposta. Ana Paula Vitorino foi indicada pelo Governo para ser a nova presidente da AMT. Vai ganhar 12 mil euros por mês.