Deputada do PS Isabel Moreira vai votar em João Ferreira do PCP

A deputada do PS Isabel Moreira declarou este sábado o seu apoio ao candidato comunista às presidenciais de 2021, João Ferreira, "um democrata avesso a populismos" e "em nome de uma democracia não populista".

"O PS não tem candidato oficial. Mais uma vez, parece-me um erro. Mas aqui estamos. Livres para escolher. Os ataques à democracia que se fazem sentir na Europa, nos EUA, no Brasil, etc, são ataques que, por aqui, recordam-nos da importância de partidos como o PCP", afirmou Isabel Moreira, numa publicação no Facebook, duas horas depois de o PCP ter anunciado a candidatura de João Ferreira às Presidenciais de 2021.

Isabel Moreira é a primeira militante do PS, partido que até ao momento não tem posição sobre uma candidatura a Belém, a declarar o apoio a um candidato de outro partido, neste caso, do PCP.