Deputada investigada por subsídios ilegais

O Ministério Público (MP) confirmou aoa existência de um inquérito a Hortense Martins, deputada do PS, que obteve 276 mil euros em fundos comunitários de forma irregular. Os casos remontam a 2010 e 2013 e envolvem familiares da líder do PS em Castelo Branco e membro da Comissão Política. A investigação está a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Coimbra.Segundo o ‘Público’, a atribuição de subsídios surgiu no âmbito do Proder – Programa de Desenvolvimento Rural. Hortense Martins recebeu 171 mil euros e 105 mil euros, em 2010 e 2013, através da Investel, empresa do pai, mas que ela própria geria à data dos factos. O dinheiro destinava-se à construção de um Centro de Lazer e Turismo Gastronómico e de uma unidade de turismo rural na Herdade do Regato, em Póvoa de Rio de Moinhos.Os projetos candidatos ao Proder teriam de ser "investimentos já executados, mas não concluídos", segundo as regras. No entanto, os espaços da Investel estavam não só acabados como até, no primeiro caso, a funcionar há dois anos. Ainda assim, a Adraces, que decidia a atribuição de fundos, aprovou as candidaturas.A Adraces, associação de desenvolvimento regional, tinha como diretor- -executivo António Realinho, um economista que desde 2018 cumpre uma pena de quatro anos e meio de prisão por burla e falsificação. Há também a interferência da Câmara de Castelo Branco, que licenciou as obras da Herdade do Regato em 2007.À data, o presidente da autarquia era Joaquim Mourão e tinha como vereador Luís Correia, casado com Hortense Martins. Hoje é ele próprio presidente da Câmara e responde num outro processo em que o MP pede perda de mandato.contactou Hortense Martins, o pai desta e a Federação do PS de Castelo Branco, mas até ao fecho da edição não teve respostas.Hortense Martins já tinha estado envolta em polémica há cerca de um mês, depois de a Assembleia da República ter adjudicado a estadia dos deputados da Comissão de Ambiente, em Castelo Branco, num hotel de que a deputada do PS é proprietária.O caso aconteceu no âmbito de uma visita de trabalho ao rio Tejo nos dias 1 e 2 de abril, que Hortense Martins acompanhou por ser eleita naquele distrito.