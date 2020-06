Deputada municipal de Cascais abandona o PAN

O eurodeputado do PAN, Francisco Guerreiro anunciou esta terça-feira a saída do partido por "divergências políticas" com a direção, mas não foi o único a sair. Também Sandra Marques, deputada na Assembleia Municipal de Cascais e casada com o eurodeputado, anunciou ter-se desfiliado do PAN, renunciando ao seu mandato como deputada municipal e deixando também de ser membro da distrital de Lisboa do partido.

"Sem tecer estruturais considerações sobre esta decisão não posso deixar de frisar que nos últimos meses tenho assistido a uma centralização do debate e da acção política dentro do PAN, à falta de vontade em descentralizar e incluir ideias fora do "núcleo duro", à ausência de debate político em matérias tão essenciais como o crescimento do partido no país e no estrangeiro (que faz com que não tenhamos várias distritais, nomeadamente no interior do país), tal como a uma alteração vincada no estilo de comunicação do PAN que antes se baseava na não violência", aponta Sandra Marques como razões para a saúda do partido.





Hoje desfiliei-me do PAN! Antes de mais quero agradecer a todos/as os que durante estes anos se cruzaram no meu caminho... Publicado por Sandra Marques em Terça-feira, 16 de junho de 2020

Sem mencionar nomes, a deputada municipal de Cascais considera que o PAN deve "seguir o seu rumo com a liderança que tem e terá".

Ao contrário de Sandra Marques, Francisco Guerreiro permanecerá no seu cargo de eurodeputado em Estrasburgo. Em reação, o partido indicou que Guerreiro deveria "renunciar ao mandato", uma vez que a sua decisão "foi unilateral".