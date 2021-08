Deputada quer saber quanto dinheiro recebeu o setor tauromáquico no ano passado

A deputada não inscrita Cristina Rodrigues quer saber quanto dinheiro foi atribuído ao setor tauromáquico em 2020 e fala em injustiça para com os trabalhadores da cultura que "foram excluídos dos apoios" ao setor.

"No total, durante todo o ano de 2020, qual foi o valor que foi atribuído como apoio ao setor tauromáquico? E no primeiro semestre de 2021?", questiona numa pergunta dirigida hoje, através do parlamento, à ministra da Cultura.

Nesse documento, divulgado aos jornalistas, Cristina Rodrigues cita dados da Plataforma Basta de Tourada e refere que "nos primeiros meses de 2021 foram atribuídos 234.144,5 euros de fundos comunitários para a realização de touradas em Portugal".