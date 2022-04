Deputado da IL recusa usar máscara no parlamento dos Açores

O deputado da Iniciativa Liberal no parlamento dos Açores, Nuno Barata, recusa usar a máscara de proteção contra a covid-19 na sala de plenário, por "opção pessoal" e de "forma consciente", por entender que já não se justifica.

"Podemos estar no bar da Assembleia, em amena cavaqueira, uns com os outros, fingindo tomar um café, sem máscara, e eu não posso estar com a devida distância de um metro dos senhores outros deputados, sem máscara? Era o que mais faltava!", insistiu o único parlamentar da IL nos Açores, em declarações aos jornalistas, à margem dos trabalhos parlamentares.

Nuno Barata explicou ser uma "opção pessoal", tomada desde o início dos trabalhos, na terça-feira, "de forma consciente", por entender que já não se justifica o uso de máscaras em espaços fechados, apesar de estar em vigor, por resolução do Conselho de Governo, a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção contra a covid-19 em toda a região, e de a mesma ser, no plenário da Assembleia Legislativa Regional, "obrigatória, exceto para quem estiver no uso da palavra".

"É uma ação de tirania sobre este povo, que já está farto destas medidas, já está farto destas tiranias, e que tem de ter alguém que fale por eles e diga basta de tanta tirania sanitária. Acabou o açaime sanitário na cara dos jovens das escolas, na cara dos senhores deputados na Assembleia, na cara de todas as pessoas que são obrigadas, em lugares fechados, sem serem bares e discotecas, a estarem de máscara", frisou.

O único deputado da IL no parlamento dos Açores considera também que "não há evidências científicas" que comprovem a utilidade do uso de máscara, como forma de prevenção contra o coronavírus.

"Eu não conheço, não consigo encontrar um único documento publicado, com revisão de pares, que comprove que todas estas medidas sanitárias sejam eficientes no combate a esta coisa que chamaram de pandemia", adiantou Nuno Barata.

Nos Açores "é obrigatório o uso de máscaras ou viseiras" de proteção contra a covid-19 em locais fechados, por resolução do Conselho de Governo nº27/2022, de 9 de março.

As "Medidas em vigor na sede e delegações" da Assembleia Legislativa Regional, "no contexto covid-19, a partir de 11 de outubro de 2021", consultadas pela Lusa, estipulam que, nas sessões plenárias, "na sala do plenário, o uso de máscara é obrigatório exceto para quem estiver no uso da palavra".

O presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, Luís Garcia, não chamou, até agora, a atenção de Nuno Barata, pelo menos publicamente, durante os trabalhos parlamentares que estão a decorrer esta semana, na cidade da Horta.

A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou esta quinta-feira que chegou ao fim a obrigatoriedade do uso de máscaras em Portugal continental em espaços públicos, à exceção de lares, hospitais, serviços de saúde e locais caracterizados pela elevada intensidade de utilização e difícil arejamento, como transportes coletivos de passageiros.