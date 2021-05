O deputado do Bloco de Esquerda, Luís Monteiro, foi acusado esta terça-feira, através de uma publicação no Twitter, de violência doméstica por parte de uma mulher com quem teve uma relação.Catarina Alves diz ter sido alvo de agressões, tal como avança a revista"Andei a proteger o meu agressor para não perder amigos", assumiu fazendo referência a Luís Monteiro.O deputado bloquista nega veemente as acusações e diz ter sido ele a vítima de abusos por parte da antiga namorada.