Deputado do PS faz alusão a "casa de bondage" em tweet sobre Paulo Rangel e é arrasado

Antes que a Comissão Política Nacional do PSD repudie veementemente a minha observação sobre a frequência de casas de bondage e SM em Bruxelas venho declarar que se trata de uma extrapolação virtual hipotética sem destinatário. Honni soit qui mal y pense. — Jose Magalhaes (@zmaglh) September 6, 2021

O deputado do Partido Socialista, José Magalhães, utilizou o Twitter para esclarecer que se tratou de uma "extrapolação virtual hipotética sem destinatário" um comentário feito naquela rede social no qual aludia a uma casa de bondage em Bruxelas respondendo a um tweet sobre Paulo Rangel.O tweet original da jornalista Rita Marrafa de Carvalho falava sobre a entrevista em que Paulo Rangel assumia publicamente a sua homossexualidade."E qd revelar que gosta de uma cerca casa de Bruxelas onde se pratica bondage e S&M? A onda de chicotadas vai inundar as redes?", disse José Magalhães.O deputado do PS acabou mais tarde por se retratar e escreveu na mesma rede social: "