Deputado do PS protesta contra agressão racista a presidente de câmara francês de origem portuguesa

O deputado socialista Paulo Pisco protestou, em carta aberta enviada à embaixadora de França em Lisboa, Hélène Farnaud-Defromont, contra a "agressão racista" sofrida recentemente por um presidente da câmara francês de origem portuguesa.

A carta aberta, a que a agência Lusa teve acesso, denuncia a "agressão racista" que Frédéric Augis, presidente da Tours Metrópole Val de Loire, dirigiu em 04 de abril contra Cédric de Oliveira, presidente da Câmara de Fondettes, comuna francesa na região administrativa do Centro.

"Foi um mau exemplo e um ato de violência gratuita que não deve ter lugar nas nossas sociedades, que cada vez mais caem num extremismo tão nocivo para a democracia e para os valores republicanos que partilhamos", escreveu Paulo Pisco na carta aberta.

O deputado considerou que "as afirmações racistas" proferidas representam "uma ofensa, não somente a Cédric de Oliveira, mas também aos que lhe são próximos, aos seus amigos, a todos os franceses de origem portuguesa, a todos os portugueses, estejam na França ou espalhados pelo mundo".

"Não entendo como entre portugueses e franceses, entre os seres humanos no geral, se possam dirigir afirmações racistas e xenófobas gratuitas como as que foram feitas por Frédéric Augis. Na qualidade de representante dos portugueses no estrangeiro, enquanto ser humano, eu próprio sinto-me ofendido", acrescentou.

Paulo Pisco salientou que a "amizade entre Portugal e a França é indestrutível mas, apesar das desculpas do senhor Augis o mal está feito e a ferida está aberta, infelizmente correndo o risco de se repetir".

O deputado deu conhecimento da carta aberta ao presidente do partido Os Republicanos (LR, na sigla em francês), Eric Ciotti, ao presidente do grupo parlamentar daquela formação partidária, Olivier Marleix, e à presidente do Grupo de Amizade França-Portugal, no parlamento francês, Christine Pires Beaune.