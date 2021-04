Deputado do PS revela que verbas anunciadas para empresas são diferentes das inscritas no Orçamento

O deputado socialista Tiago Branco afirmou esta quarta-feira que a verba inscrita no Plano e Orçamento dos Açores para 2021 para apoio às empresas não corresponde aos 70 milhões de euros anunciado pelo Governo Regional.

Em declarações à comunicação social, após uma reunião com a Câmara de Comércio e Indústria da Horta, e citado em nota de imprensa, Tiago Branco declarou que o Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, "anunciou, em dezembro, apoios para as empresas no valor de 70 milhões de euros, quer para apoiar a liquidez, quer para apoiar a manutenção dos postos de trabalho".

"Mas aquilo que confirmamos no Plano e Orçamento da região para o ano 2021 é que a dotação prevista para os sistemas de incentivos de apoio à competitividade empresarial e às empresas é de apenas 38,4 milhões de euros e, nesses 38,4 milhões de euros, já estão incluídos os incentivos para o apoio ao investimento não só para socorrer a emergência da liquidez e da manutenção dos postos de trabalho, mas também já inclui as verbas para o apoio ao investimento", afirmou o deputado.

Para o parlamentar socialista, o momento de pandemia que a região atravessa faz com que "a prioridade dos parceiros sociais e dos governos seja a de canalizar o maior número de recursos possíveis para o apoio às empresas e à economia açoriana, ajudando as empresas a salvaguardar a sua existência e, por conseguinte, manter os postos de trabalho".

Na sua leitura, era "expectável que este Governo Regional fosse um gerador de confiança para os empresários, dotando o Orçamento dos Açores com verbas suficientes para acudir a esta situação, que é a mais emergente com que a região se confronta".

"Achamos que, nesta medida, se fica muito aquém das expectativas, porque não é aquilo que foi dito que ia ser e é reduzido face à necessidade que as empresas sentem", frisou o socialista.

Tiago Branco recorda que a execução da verba em 2019, em sistemas de incentivos - altura em que era governo o PS/Açores - foi de 30,6 milhões de euros e, em 2020, até 30 de outubro, de 31,3 milhões de euros.

O deputado anunciou que o PS/Açores irá apresentar propostas de alteração "para reforçar os apoios à economia regional".