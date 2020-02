O deputado do PS Pedro Coimbra foi acusado de injúrias a um árbitro durante uma prova do Campeonato do Mundo de Nações de Pesca Desportiva que decorreu a 9 de setembro em Montemor-o-Velho, e na qual um familiar seu participava, avança o jornal Público.



O tribunal responsável pelo caso pediu à Assembleia da República o levantamento de imunidade do também presidente da Assembleia Municipal de Penacova, que exige agora imunidade.

Ver comentários