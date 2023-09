É uma festa dos sociais-democratas que está no centro das suspeitas. Em 2008, a Festa da Europa, reuniu em Esposende vários elementos do Partido Popular Europeu (PPE) e do PSD, incluindo Rui Rio, na altura presidente.









Agora, foi pedido levantamento da imunidade parlamentar de Hugo Carneiro, vice-presidente da bancada, por “suspeitas de irregularidades nas contas do partido”.

Hugo Carneiro é claro: “Zero. Não fui tido nem achado sobre a organização do evento”, disse esta quinta-feira aos jornalistas. O social-democrata acrescentou que vai avançar com uma queixa porque as suas explicações não foram aceites. O deputado vai avançar com “uma queixa-crime contra os três membros da Entidade que proferiram denúncias caluniosas contra a minha pessoa, colocando em causa o meu bom-nome”, diz.









Leia também Montenegro convicto que deputado do PSD não está envolvido em desvio de fundos ou financiamento ilegal Quem saiu em defesa de Hugo Carneiro foram os eurodeputados eleitos pelo PSD Paulo Rangel e José Manuel Fernandes. Os dois confirmam que o evento foi totalmente organizado pelo PPE e que houve “um total respeito pela lei”.

Os dois parlamentares dizem estar disponíveis para levantar a imunidade parlamentar para prestar explicações. Em comunicado mostram estranheza pelas suspeitas porque, dizem, o evento foi realizado “com os recursos disponíveis do Parlamento Europeu”.





Luís Montenegro, presidente do PSD, não acredita em “desvio de fundos” e espera que a situação seja esclarecida.