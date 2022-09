Deputado independente mantém apoio ao Governo dos Açores

O deputado independente Carlos Furtado revelou esta segunda-feira que vai manter o apoio ao Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), depois de ter recebido a garantia do líder do executivo de que os acordos de incidência parlamentar vão ser cumpridos.

Em declarações à agência Lusa, o parlamentar independente (que foi eleito pelo Chega em 2020), avançou que teve esta segunda-feira uma reunião com o presidente do Governo Regional, o social-democrata José Manuel Bolieiro, para discutir o apoio parlamentar ao executivo.

"Saio da reunião menos preocupado do que aquilo que fui (...). Das palavras que percebi do presidente do governo é que os acordos são para cumprir. Isso deixa-me com mais alguma tranquilidade", afirmou.