Deputado Marcos Perestrello eleito Vice-Presidente da Assembleia Parlamentar da NATO

O deputado do PS Marcos Perestrello foi eleito Vice-Presidente da Assembleia Parlamentar da NATO (APNATO), como membro do Bureau, esta segunda-feira, na 69.ª Sessão Anual da organização inter-parlamentar, em Copenhaga, na Dinamarca.O objetivo da assembleia é gerar entendimentos quanto aos desafios enfrentados pela parceria transatlântica, quer em termos de segurança, assuntos políticos ou económicos.O Bureau integra seis membros além do deputado do PS, eleito para Vice-Presidente. O Presidente - Michal Szczerba, Polónia -, cinco Vice-Presidentes - Theo Francken, Bélgica; Nicu Falcoi, Roménia; Kevan Jones, Reino Unido; e Linda Sanchez, EUA -, o Tesoureiro (Wolfgang Hellmich, Alemanha) e a Secretária-Geral (Ruxandra Popa, França).