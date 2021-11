Deputado regional do Chega espera acordo para decidir voto sobre Orçamento nos Açores

O deputado regional do Chega disse esta esta sexta-feira que "nada está fechado" e que espera um "acordo mais objetivo" para decidir o sentido de voto para o Orçamento dos Açores.José Pacheco refere ainda que vai dar "nova oportunidade a este Governo de direita".

"Estamos em crer que as negociações que ainda decorrem [com o presidente do Governo Regional de coligação PSD/CDS-PP/PPM] podem resultar em compromissos sérios. Mas, para que tal aconteça, exigimos que comecem a tratar o Chega com o respeito que merece. E refiro-me às relações tanto nos Açores como a nível nacional. Ou entendem que somos um partido confiável ou não contem connosco", afirmou José Pacheco, em conferência de imprensa em Ponta Delgada.

Dizendo ter o apoio do líder nacional do Chega, Pacheco afirmou que o acordo de incidência parlamentar com os partidos de coligação "vai ser rasgado", "não foi bem feito" e vai ser revisto, recusando, contudo, precisar do aval do representante da República.