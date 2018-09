Deputado social-democrata Duarte Pacheco revela físico de culturista

Representante do PSD tem 53 anos e mostra trabalho árduo no ginásio.

12:14

O deputado Duarte Pacheco tem chamado a atenção por motivos que não têm nada a ver com a Assembleia da República. O deputado do PSD não passou despercebido ao publicar nas redes sociais fotografias que o mostram no ginásio, e em que exibe um físico invejável, com músculos salientes, dignos de um culturista.

Em entrevista em site 4Men, o político de 53 anos revela que frequenta o ginásio "três a quatro vezes por semana, logo pela manhã", antes de seguir para a Assembleia da República.

"Para mim, começou aos 40 anos. É quando o corpo começa a dar de si. Se nesta altura não tivermos cuidados com a saúde, a probabilidade de as coisas más acontecerem é muito maior", confessa o social-democrata. "Não vou ao ginásio passar tempo", acrescenta.

As imagens publicadas nas redes sociais do deputado estão a surpreender um país habituado a políticos barrigudos e pouco dados ao desporto.