Deputados aprovam audição de entidades envolvidas no processo do novo aeroporto do Montijo

Os deputados da Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território aprovaram esta terça-feira, por unanimidade, a realização de uma série de audições no âmbito do processo de aprovação do novo aeroporto do Montijo.

Assim, segundo adiantou fonte dos serviços do parlamento, os deputados aprovaram um requerimento do grupo parlamentar do PAN para a realização de audições de várias entidades no âmbito da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) relativa ao Aeroporto Complementar do Montijo.

Também votado favoravelmente foi o requerimento da Deputada Única Representante de Partido (DURP) do Livre, para realização de audições a entidades que participaram na discussão pública no âmbito da DIA relativa ao aeroporto complementar do Montijo.

O grupo parlamentar do PS, por sua vez, pediu para serem realizadas audições de várias entidades no âmbito da DIA relativa ao aeroporto complementar do Montijo.

Também o CDS/PP pediu a audição de várias entidades no âmbito da expansão aeroportuária de Lisboa.

Não foram ainda fixadas datas para estas audições.

Neste momento está a decorrer até 20 de dezembro o prazo para a ANA - Aeroportos de Portugal analisar as medidas de mitigação propostas na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do futuro aeroporto do Montijo.

No dia 30 de outubro, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) emitiu a proposta de DIA relativa ao aeroporto do Montijo e respetivas acessibilidades, tendo a decisão sido "favorável condicionada", que prevê um pacote de medidas de minimização e compensação ambiental que ascende a cerca de 48 milhões de euros".

Entre as principais preocupações ambientais na DIA estão a avifauna, ruído e mobilidade.

O projeto pretende promover a construção de um aeroporto civil na Base Aérea n.º 6 do Montijo (BA6), em complementaridade de funcionamento com o Aeroporto de Lisboa, visando a repartição do tráfego aéreo destinado à região de Lisboa e a acessibilidade rodoviária de ligação da A12 ao novo aeroporto.

Em 08 de janeiro, a ANA - Aeroportos de Portugal e o Estado assinaram o acordo para a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, com um investimento de 1,15 mil milhões de euros até 2028 para aumentar o atual aeroporto de Lisboa (Aeroporto Humberto Delgado) e transformar a base aérea do Montijo num novo aeroporto.