Deputados aprovam ‘Ticão’ com nove juízes

Em vez de dois juízes, Carlos Alexandre e Ivo Rosa, o Tribunal Central de Instrução Criminal – ‘Ticão’ – terá nove, em janeiro de 2022, ao integrar os magistrados judiciais do Juízo de Instrução Criminal de Lisboa, que será extinto.A mudança resulta de uma proposta de lei do Governo aprovada esta sexta-feira no Parlamento com os votos a favor do PS, PCP, Verdes e da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira, e a abstenção dos restantes partidos. O diploma da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, vai ainda ser discutido na especialidade, na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais.Do Juízo de Instrução Criminal de Lisboa transitam para o ‘Ticão’, além de sete juízes, os oficiais de justiça e os processos pendentes, que vão manter-se nas mãos dos magistrados a quem foram distribuídos. Carlos Alexandre e Ivo Rosa também mantêm os seus casos.