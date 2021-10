A reunião da bancada parlamentar do PSD ficou esta quinta-feira marcada por algumas críticas à ausência do presidente do partido, Rui Rio, numa discussão sobre o Orçamento do Estado para 2022 e pela demora do partido em anunciar o voto contra.Segundo relatos feitos à Lusa da reunião que decorreu à porta fechada, as principais críticas vieram dos deputados Duarte Marques, Emídio Guerreiro e Duarte Pacheco.