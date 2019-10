Deputados desesperam e desistem em filas de espera no Parlamento

Após um fugaz arranque de trabalhos que durou 6 minutos, Filipa Roseta abandona o hemiciclo para seguir para o salão nobre onde decorre o habitual acolhimento dos deputados.O facto de aquele ser ainda um lugar estranho atrapalha, mas ‘quem tem boca vai a Roma’ e a deputada escolhida por Rui Rio para número 1 por Lisboa consegue ser também uma das primeiras da fila. Entre fotografias e papéis (muitos), a social-democrata fica despachada da burocracia hora e meia depois."Foi muito tempo", desabafa, apressando-se a pedir indicações para os Passos Perdidos. Recusa, porém, sentir-se "perdida". "Estou aqui e estou cheia de energia. Há muito trabalho pela frente para combater este Governo", atira. Perdido de verdade estava Rui Rio, que após 18 anos regressa ao Parlamento. "Aqui era o PCP, não era?", pergunta a Fernando Negrão. "Era e é", responde o ex-líder da bancada, enquanto caminhavam para a reunião do grupo parlamentar, na sala do senado.Do lado oposto, o tempo não encurta a fila para o registo dos 230 parlamentares. Os quatro deputados do PAN desistem. "Temos muito trabalho", comentava André Silva num círculo que formou para reunir a sua equipa, para logo depois se refugiar no gabinete. "Isto é um bocado confuso", admitiu Beatriz Gomes Dias, estreante na bancada do BE, que pede para "beber um pouco de água", antes de falar sobre "o momento histórico": a deputada é uma das três mulheres negras da legislatura."É extraordinário", diz. O sorriso resplandecente contrasta com o ar agastado do mais jovem deputado. Miguel Costa Matos (PS), de 25 anos, suspira face ao aglomerado de requisições. Em frente às câmaras, porém, não desarma."Está a correr tudo bem, estou a ser muito bem recebido. Sentei-me ao lado da Beatriz Gomes Dias [BE] e da Alma Rivera [PCP] e foi agradável." Foi à direita que ao longo da manhã se deu o momento do dia, quando o deputado do Chega, André Ventura, chegou atrasado e obrigou a uma dança de cadeiras no CDS para se sentar. Já lá fora, comentava-se entre centristas: "Tem de mudar de lugar, tem de ficar mais perto da saída."O Executivo de António Costa está preparado para entregar já este sábado, no Parlamento, o programa do XXII Governo Constitucional, o que permite agendar o seu debate em plenário para 30 e 31 de outubro.De resto, o programa do XXII Governo Constitucional será aprovado este sábado, no primeiro Conselho de Ministros, que terá lugar poucas horas depois de o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dar posse ao segundo executivo liderado por António Costa. Aprovado o programa de Governo em Conselho de Ministros, o documento será imediatamente enviado, por via eletrónica, para a Assembleia da República.O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu esta sexta-feira que o programa do Governo não deve ser debatido a "mata-cavalos", para que os deputados tenham tempo de o ler e preparar a discussão no Parlamento.O líder do PSD duvida que a legislatura dure até ao fim e garantiu que o partido não apresentará uma moção de rejeição ao programa de Governo. À chegada ao Parlamento, Rio disse: "A legislatura tem condições para durar quatro anos, mas tenho dúvidas se consegue durar os quatro anos, vamos ver."Ferro Rodrigues foi reeleito presidente da Assembleia da República com 178 votos a favor, 44 brancos e oito nulos. Após a eleição, disse que "quem venha pôr em causa a estabilidade política será severamente penalizado pelos portugueses".A proposta de Orçamento do Estado para 2020 deverá ser entregue no Parlamento na semana antes do Natal, segundo o ‘Negócios’. A confirmar-se, será a semana entre 16 e 20 de dezembro. A discussão só terá lugar em janeiro do próximo ano.