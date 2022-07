O debate sobre a alteração do regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional esteve na origem de mais um incidente parlamentar entre o Chega e o presidente da Assembleia da República. Os deputados do Chega abandonaram mesmo o plenário a meio de uma intervenção de Augusto Santos Silva, quando este respondia diretamente a André Ventura, que o acusou de falta de isenção.









A troca de acusações seguiu-se a uma intervenção de Santos Silva em jeito de comentário depreciativo ao discurso de André Ventura no debate. Este acusou o Governo de querer que os imigrantes “venham de qualquer maneira” para o nosso país, enquanto desleixa a situação dos portugueses: “Só há uns que nunca têm prioridade no discurso do Governo, os portugueses que trabalharam toda a vida, que pagam impostos e estão a sustentar o País”, disse, acrescentando que os imigrantes que chegam a Portugal não são iguais aos portugueses que emigram para outros países.

Em sentido contrário, Santos Silva declarou “que Portugal deve muito, mas mesmo muito aos muitos milhares de imigrantes que aqui trabalham, que aqui vivem e que aqui contribuem para a nossa Segurança Social”. A isto, André Ventura replicou que o presidente deveria “abster-se de fazer comentários” sobre as intervenções dos deputados, acusando-o de representar o PS nas suas funções.



Em resposta, Santos Silva declarou: “Sempre que o prestígio da Assembleia da República esteja em causa, pode vossa excelência ter a certeza que eu intervirei.” E foi a meio desta intervenção que a bancada do Chega se retirou, como se pretendesse deixar o presidente a falar sozinho. O protesto só não correu tão bem porque o deputado do Chega, Pacheco de Amorim, demorou a aperceber-se da saída do seu grupo parlamentar e a seguir os colegas de bancada, situação caricata, que provocou risos entre os deputados das outras bancadas.