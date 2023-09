Deputados do Chega recebidos "com insultos" e "agressões" em protesto pela habitação em Lisboa

Os deputados do Chega foram este sábado, escoltados pela Polícia de Segurança Pública, no protesto pela habitação, em Lisboa.Filipe Melo, Rui Paulo Sousa e Jorge Gouveia estavam no protesto pela habitação, que teve início às 15h00, na Alameda D. Afonso Henriques quando, segundo Melo, foram recebidos "com insultos" e "agressões"."Viemos mostrar a nossa solidariedade com os portugueses", disse Filipe Melo, acrescentado que o Chega está contra o programa Mais Habitação e que os deputados marcaram presença na manifestação para mostrar o desagrado com a situação atual.Em atualização