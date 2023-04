Deputados do PSD e PS partem esta quinta-feira para Taiwan a convite do Governo de Taipé

Quatro deputados do PSD e três do PS partem esta quinta-feira para Taiwan a convite do Governo de Taipé.Uma viagem que acontece num momento particularmente sensível devido às pretensões hegemónicas de Pequim sobre aquela ilha, cuja independência não é aceite pelo Governo chinês.Os deputados portugueses que aceitaram viajar para Taipé são Paulo Rios de Oliveira, Helga Correia, João Moura e Carlos Reis, do PSD e João Fernando Castro, Norberto Patinho e Vera Braz, do PS.sabe que os deputados tiveram autorização do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, mas foram a título individual e não em representação dos grupos parlamentares.De resto, os próprios líderes parlamentares foram apanhados de surpresa, porque não foram previamente informados da deslocação dos deputados. Deslocação que também não foi comunicada à autoridade da transparência, uma vez que terão sido patrocinadas pelo governo de Taiwan.