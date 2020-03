Deputados incumpridores do PSD vão ficar sem castigo

Ninguém vai ter sanção ou chamada de atenção". A garantia é de José Silvano, deputado e secretário-geral do PSD. Uma declaração que atesta a posição de outras fontes, ouvidas pelo CM, que acreditam que o sinal dado por Rui Rio, ao abandonar o hemiciclo na terça-feira, será suficiente. "Vai reinar o bom senso", adianta o deputado Ricardo Baptista Leite.

Deputados que deviam estar no hemiciclo

Esta convicção surge após vários deputados do PSD - 38 nas contas do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues - terem estado no debate quinzenal, contra o número estabelecido em conferência de líderes, e cuja decisão aponta para a presença de um quinto dos parlamentares (46 dos 230).





No que ao PSD diz respeito, deveriam, por isso, ter estado presentes 18 deputados. Ainda assim, o partido, que entende que o Parlamento deveria funcionar, face à situação atual, em comissão permanente, optou por fixar um quórum mínimo (16 deputados) para marcar presença no plenário, numa indicação que seguiu, via email, para os 79 deputados sociais-democratas. Houve 20 que desrespeitaram o apelo.



Ferro Rodrigues protestou e o próprio presidente do PSD decidiu abandonar o plenário, para, como o próprio explicou, "dar o exemplo" aos restantes membros da sua bancada. Uma sanção aos incumpridores está fora de questão, mas está a ser avaliado o envio de um novo email a relembrar as regras de segurança e a apelar à responsabilidade de cada um, apurou o CM.