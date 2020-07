Deputados não impedem nomeação de Mário Centeno

O relatório do Parlamento sobre a indicação de Mário Centeno para o Banco de Portugal assenta em exclusivo na transcrição da audição parlamentar ao ex-ministro das Finanças. As críticas dos deputados são citadas, mas não há referência nas conclusões à falta de acordo parlamentar sobre a escolha de Centeno.





O documento tem 63 páginas e, destas, 57 são ocupadas com o conteúdo da audição, que era obrigatória para o processo avançar. Nas conclusões, é apenas referido que o Parlamento “procedeu à audição” de Mário Centeno nos termos da Lei Orgânica do Banco de Portugal. E não refere que, à exceção do PS, os outros sete partidos com assento na Comissão de Orçamento e Finanças são contra a nomeação. Também não é feita qualquer avaliação sobre a adequação do ex-ministro para o cargo de governador.