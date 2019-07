Deputados obrigados a viajar em classe económica

O grupo de trabalho nomeado pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, para analisar as despesas e abonos dos parlamentares aprovou, na última sexta-feira, um projeto de resolução que determina, no caso das viagens de avião, o uso de bilhetes da classe económica.Em causa estão, sobretudo, as viagens dos deputados das regiões autónomas dos Açores e da Madeira e dos eleitos pelos dois círculos da emigração (Europa e fora da Europa). Atualmente, uma resolução da Assembleia da República datada de 2004 estabelece que estes parlamentares têm direito ao pagamento das passagens "na classe mais elevada praticada, entre o aeroporto da cidade de residência e Lisboa".O novo diploma, que deverá entrar em vigor no arranque da próxima legislatura, determina que as viagens de avião têm de ser "processadas em classe económica, salvo se tiverem duração superior a quatro horas".Já no que diz respeito aos deputados cujo local de residência seja em Portugal continental, mas fora dos concelhos da Grande Lisboa, caso optem por utilizar o avião – por exemplo no Porto ou em Faro – nas deslocações de e para a capital, além de o poderem fazer só em económica, o custo suportado pela Assembleia da República não pode ser superior ao gasto de uma deslocação por via terrestre.O grupo de trabalho para analisar as despesas e reembolsos de viagens de deputados foi criado na sequência do conhecimento de casos polémicos que envolveram a duplicação de apoios estatais ao transporte entre o continente e as ilhas, além de outras práticas no reembolso de despesas por viagens e deslocações.Os deputados que residam fora dos concelhos da Grande Lisboa terão de preencher todos os meses uma declaração com as viagens feitas. No caso dos deputados do círculos da emigração, a comprovação é feita pelos serviços do Parlamento que processam a aquisição de bilhetes.O grupo de trabalho que fez as novas regras é coordenado por Jorge Lacão (PS) e integra ainda António Leitão Amaro (PSD), Pedro Delgado Alves (PS), Pedro Filipe Soares (BE), António Carlos Monteiro (CDS), António Filipe (PCP) e José Luís Ferreira (PEV).