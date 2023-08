O reconhecimento do papel dos imigrantes e os desafios que o fenómeno coloca ao País serão temas da terceira etapa do Roteiro para a Inclusão do Presidente da República, Cavaco Silva, terça e quarta-feira. Dedicado ao ‘Voluntariado e Exclusão Social em Meio Urbano’, o roteiro concentra-se na região de Lisboa e vai incidir na exclusão social entre idosos e prostitutas e na importância do voluntariado.