Deputados rejeitam requerimento da IL para ouvir primeiro-ministro na 1ª comissão

A comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais rejeitou esta quarta-feira o requerimento da Iniciativa Liberal para ouvir o primeiro-ministro em comissão sobre o alegado envolvimento no acolhimento de refugiados ucranianos de associações com ligações ao Kremlin.

O requerimento foi 'chumbado' na comissão parlamentar dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, com os votos contra do PS e PSD e abstenções do Chega, BE e PCP.

Na segunda-feira, a IL entregou um requerimento para a audição parlamentar do primeiro-ministro, António Costa, "sobre o alegado envolvimento no acolhimento de refugiados, em alguns concelhos, de associações que fazem parte das instituições de propaganda russa", tendo o chefe de Governo sob a sua dependência os serviços de informações.