A Comissão de Assuntos Constitucionais chegou esta terça-feira a consenso, por maioria, no sentido de atribuir aos partidos com um deputado único, no debate quinzenal, o mesmo tempo que tinha o PAN na anterior legislatura - um minuto e 30 segundos.O consenso será transmitido ao Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.A solução será transitória até que seja revisto o regimento da Assembleia da República de modo a que este reflita a nova aritmética parlamentar.