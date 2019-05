Deputados vão tentar fazer matriz de leitura para relatório sobre devedores

Os deputados da comissão de Orçamento e Finanças vão discutir esta sexta-feira os dados da lista de devedores entregue pelo Banco de Portugal à Assembleia da República, para tentarem encontrar uma matriz de leitura que permita ao supervisor fazer o relatório agregado e anónimo que o Parlamento diz ser obrigatório por lei.O Banco de Portugal entregou dois envelopes: um com uma pen e outro com um código de acesso. Dentro da pen, estão quadros de Excel com cerca de 3 mil operações de crédito.Para cada banco, há uma listagem dos grandes devedores e toda a história dos financiamentos no momento em que pediram a ajuda pública. Só no caso da CGD, existem seis retratos de grandes devedores.Ao, fonte parlamentar explicou que o envio em bruto da informação pelo supervisor irritou os deputados. Agora, vão eles próprios tentar encontrar uma matriz de leitura dos dados para que possa ser feito o relatório agregado.O modelo que o Parlamento solicitará ao regulador deverá passar pela constituição de capítulos por bancos, o momento da ajuda pública e o montante das grandes exposições.sabe que os deputados não abrirão mão do espírito que deu origem à Lei 15/2019, de transparência da informação sobre os devedores.