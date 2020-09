Desapareceu cartaz da JSD contra Festa do Avante!

Um cartaz colocado no final desta manhã pela Juventude Social Democrata em frente à Quinta da Atalaia, no Seixal, para protestar contra a Festa do Avante! que ali começa sexta-feira, desapareceu do local seis horas depois.

A denúncia foi feita no Facebook por Paulo Ribeiro, presidente da comissão política distrital de Setúbal do PSD.

O social-democrata acompanhou a publicação na rede social com fotografias tiradas ao cartaz com o lema "Assim só a Covid Levará Avante", dando depois conta do seu misterioso desaparecimento.

"Lembram-se do cartaz da JSD? Desapareceu...", ironizou Paulo Ribeiro. "Fascismo nunca mais... diz o Partido Comunista".