Descida do IVA da luz chumbada. PSD absteve-se após dizer que votaria a favor de proposta do PCP

O parlamento confirmou esta quinta-feira a manutenção do IVA em 23% depois de ter chumbado uma proposta do PCP para baixar a taxa da eletricidade para 6%, apresentada do PCP, no Orçamento do Estado de 2020.Contra a proposta do PCP votaram o PS, CDS, PAN e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira, enquanto o PSD, que momentos antes tinha anunciado o voto favorável, optou pela abstenção.A favor votaram as restantes bancadas e deputados (PCP, BE, Iniciativa Liberal, Chega), mas não tiveram votos suficientes para fazer passar a proposta. A proposta do PCP já tinha sido "chumbada" na comissão de Orçamento e Finanças, na madrugada de hoje, mas voltou a ser discutida e votada em plenário da Assembleia da República, recorrendo à figura regimental da avocação, que permite isso mesmo.