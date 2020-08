"Descontextualização grave": Ministra garante que não desvalorizou surtos de covid-19 em lares

A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social garante que não desvalorizou os surtos de covid-19 que têm acontecido em lares. Ana Mendes Godinho acusa o Expresso de ter "descontextualizado de forma grave" as declarações que fez acerca do tema.Ana Mendes Godinho explica que apenas disse que o País está a ter menos incidência do que no passado, e que a pandemia afetou até agora 3% dos lares, e 0,5% dos idosos que aí vivem."Retirar uma parte essencial da frase, descontextualizando-a, dando a entender que o Governo não considera graves os números de mortes em lares em Portugal, é um ato grave e que deve ser desmentido", sublinha em comunicado.