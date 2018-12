Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Desconto nas creches para o segundo filho

Famílias com dois ou mais filhos vão pagar menos de creche.

Por Beatriz Ferreira | 08:56

As creches com apoio da Segurança Social vão dar descontos às famílias a partir do segundo filho. A medida consta do programa para a conciliação entre o trabalho e a família, que é hoje apresentado pelo primeiro-ministro.



"Haverá uma redução do encargo das famílias com creches para os segundos filhos através de um aumento da comparticipação da Segurança Social", explicou ao CM a ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques.



A percentagem de comparticipação ainda está a ser discutida, mas o Governo espera que a medida seja definida "o mais rapidamente possível" e entre em vigor até ao final da atual legislatura.



O programa ‘3 em Linha’, a que o CM teve acesso, visa "promover um maior equilíbrio entre a vida profissional, pessoal e familiar". Entre as medidas previstas está o alargamento da rede de creches com o apoio do Estado para crianças até aos três anos em Lisboa e no Porto, "as cidades com maior carência", refere a ministra. Mas está por definir também o número de novos estabelecimentos.



O Governo vai ainda disponibilizar informação de serviços de babysitter, em cartazes ou nos sites dos serviços públicos.



Com data já estabelecida está a possibilidade de os pais faltarem ao trabalho até três horas no primeiro dia de escola dos filhos com 12 anos ou menos, a partir do próximo ano letivo, "para acompanhamento do menor". "Esta dispensa não determina a perda de quaisquer direitos e é considerada como prestação efetiva de trabalho."



Será também criado um projeto-piloto com 45 organizações públicas e privadas para a implementação de práticas "que ajudem na conciliação", como o regime de teletrabalho ou horários adaptados.



Os dirigentes superiores do Estado terão de assumir "práticas de conciliação" como cantinas com horário alargado. São 33 medidas cujo impacto é avaliado em três anos.



Licença parental de 20 dias ainda está no Parlamento

O alargamento da licença parental inicial exclusiva do pai de 15 para 20 dias úteis está a ser discutido no Parlamento por um grupo de trabalho para a parentalidade, apurou o CM.



A medida será aprovada em breve e consta de um pacote mais alargado para a vida familiar. No programa hoje apresentado, o Governo quer que o pai possa aceder à licença inicial mesmo que a mãe não o possa fazer.