"Desejo que Portugal cumpra a sua função de cooperar as investigações": António Costa sobre Luanda Leaks. Foram estas as palavras que António Costa utilizou, questionado pelos jornalistas, enquanto visitava as novas instalações de uma empresa farmacêutica em Loures, Lisboa."À justiça o que é da justiça. O que é da política, é da política", continuou o primeiro-ministro português, dizendo que "sobre essa matéria, as entidades reguladoras deverão pronunciar-se, como fez aliás o Banco de Portugal"."As autoridades portuguesas, desse ponto de vista, fizeram o que lhes competia e agora fazem o que lhes compete. (...) A nós, o que nos compete fazer sempre é garantir que as entidades fazem o seu trabalho", continuou."Se a dra. Catarina Martins quiser saber alguma coisa, poderá sempre ligar-me para esclarecer", respondeu António Costa quando foi questionado sobre o facto do Bloco de Esquerda afirmar que o Governo permitia regalias a Isabel dos Santos, com acesso direto ao gabinete do primeiro-ministro."A solução Montijo é a solução que permite responder em tempo útil o que é preciso. Há algumas condições impostas pela APA, que a ANA precisa de cumprir para o projeto ir para a frente", afirmou António Costa.Questionado pelo facto de Francisco Assis apoiar a eventual candidatura de Ana Gomes a Belém, o primeiro-ministro foi perentório nas suas palavras: "Não comento".