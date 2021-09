A precoce saída de cena de António Oliveira (antigo futebolista e treinador), a primeira escolha do PSD para a Câmara de Vila Nova de Gaia, abriu uma autoestrada a Eduardo Vítor Rodrigues, que assim se mantém no cargo de presidente da Câmara e com confortável maioria absoluta.Cancela Moura, líder da concelhia social-democrata, que foi responsável pela desistência de Oliveira e que acabou por substituí-lo como candidato, acabou por ser um dos grandes derrotados da noite.