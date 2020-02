Despenalização da eutanásia avança em Portugal. Cinco projetos de lei seguem para discussão

Perguntas CM 21 de Fevereiro de 2020 Política: Sociedade está mais radicalizada? SIM NÃO Votar

A despenalização da eutanásia em Portugal foi aprovada no Parlamento, mas o processo está ainda numa fase inicial e segue-se agora um longo processo até que o fim da criminalização da morte assistida seja uma realidade. Todos os cinco projetos de lei levados a votação – do PS, BE, PAN, PEV e Iniciativa Liberal – foram aprovados e serão discutidos na especialidade. O objetivo dos socialistas é alcançar consenso para um texto único e comum.A iniciativa do PS foi aquela que recolheu mais votos: 127 a favor, 10 abstenções e 86 votos contra. A segunda proposta mais votada foi a do BE, com o apoio de 124 parlamentares, 85 contra e 14 abstenções.Os trabalhos na comissão de Assuntos Constitucionais permitirão agora que seja trabalhado um texto final único, com o contributo de todos os partidos, incluindo aqueles que votaram contra ou que tiveram a larga maioria dos deputados contra, como foi o caso do PSD. Na bancada do PS, que maioritariamente votou a favor, oito parlamentares foram contra e sete abstiveram-se. No PSD, 12 foram a favor de alguma das propostas e dois abstiveram-se.O PS já garantiu que será contra uma eventual proposta de referendo que possa surgir no seio dos partidos, tal como o BE. Rui Rio, líder social-democrata, foi também ele perentório: "Não vou alimentar isso." Rio sublinhou que o PSD "deu uma demonstração de liberdade" e que "os deputados tiveram um comportamento digno". Já a líder bloquista, Catarina Martins, falou diretamente para o Presidente da Republica. "Este é o tempo do Parlamento", vincou depois de questionada sobre um eventual veto de Marcelo Rebelo de Sousa.Durante duas horas, centenas de pessoas, vindas de diversas zonas do País, reuniram-se em frente ao Parlamento e protestaram contra a eutanásia."Vem tirar muito a dignidade dos portugueses", disse uma das manifestantes. "A eutanásia não é compaixão. Para acabar com o sofrimento, nós temos é de cuidar das pessoas e não matá-las", acrescentou outra das manifestantes.Todas as pessoas gritaram pela vida e por uma ampliação dos cuidados paliativos, através de cânticos e de cartazes.Também o CDS decidiu marcar presença e criticou os partidos. "Nós votámos em programas eleitorais e a maior parte deles eram absolutamente omissos quanto a esta decisão grave", disse o líder do CDS. "O que se procura agora é, de forma leviana, desinformar os portugueses", acrescentou Francisco Rodrigues dos Santos.Pedro Rodrigues, ex-líder da JSD e deputado do PSD, assumiu esta quinta-feira nas redes sociais ter "um problema de alcoolismo". O parlamentar encabeça um grupo que vai avançar com uma proposta de referendo sobre a eutanásia e diz que, por isso, tem sido alvo de ataques "inaceitáveis" e repugnou quem o considera incapaz."Está em causa despenalizar a eutanásia com condições especiais e não liberalizar a eutanásia. Cada pessoa é a arquitecta livre do seu destino.""A despenalização da morte assistida é a mais humanitária e democrática opção que podemos aprovar para o final da vida: ninguém é obrigado e ninguém é impedido.""Iremos decidir se queremos que um ato de bondade continue ou não a ser um crime punível com prisão. O que aqui hoje iremos votar é a despenalização da liberdade.""Em casos extremos e com garantia de profunda consciência e capacidade por parte da pessoa, não se trata de o Estado desproteger a pessoa do direito à vida.""Não é fácil falar sobre o fim, ponderar direitos e princípios, mas foi o que procurámos fazer no nosso projeto de lei. Até ao último momento, ninguém devia decidir por nós."A proposta do PAN teve 121 votos favoráveis e a do PEV e do Iniciativa Liberal 114 cada.Não há prazos legais ou constitucionais para o debate na especialidade, mas o PS já afirmou que defende a conclusão do processo até ao verão.Marcelo Rebelo de Sousa, católico praticante, terá em cima da mesa dois cenários: o veto ou o envio para o Constitucional.