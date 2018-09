Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despesa com reformas antecipadas dispara

Pensões antes da idade legal por motivo de desemprego dispararam 15,8% no primeiro semestre.

Por Beatriz Ferreira e Raquel Oliveira | 01:44

As reformas antecipadas custaram, nos primeiros seis meses de 2018, 309 milhões de euros. Até dezembro, o Governo prevê gastar neste âmbito mais 439 milhões de euros.



Os valores constam da análise do Conselho de Finanças Públicas (CFP) às contas da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações, divulgada ontem. Segundo o organismo, a despesa com as reformas antecipadas por situação de desemprego disparou 15,8% no primeiro semestre deste ano face ao período homólogo, bem acima do previsto no Orçamento de 2018 (8,7%).



O CFP avança não ter conseguido fazer uma análise mais aprofundada a estes dados porque o Ministério do Trabalho continua a não enviar informação sobre a evolução dos pensionistas e das pensões médias. Fica assim por explicar se a evolução se prende com um aumento do número de pessoas a pedir a reforma antecipada por desemprego ou com uma subida do valor atribuído.



Os desempregados de longa duração têm acesso, com penalizações, à reforma antecipada, no final do subsídio de desemprego. Podem aceder aos 57 anos, se ficaram desempregados aos 52 anos e descontaram durante 22 anos, e aos 62 anos, se ficaram desempregados aos 57 anos ou mais e descontaram durante 15 anos.



CGA com excedente de 78 milhões

A Caixa Geral de Aposentações registou um excedente orçamental de 78 milhões de euros no primeiro semestre, menos 11 milhões de euros do que o valor homólogo. No entanto, só no final do ano as contas poderão ser avaliadas já que falta o pagamento do subsídio de Natal, por inteiro, já que era pago em duodécimos. Segundo o relatório do Conselho de Finanças Públicas, estavam registados 479 758 aposentados, menos 692 que período homólogo.