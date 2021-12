Desrespeito da lei que obriga políticos a declarar riqueza dá prisão até cinco anos

O diploma que alarga as obrigações declarativas dos titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos foi promulgado este sábado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. A nova lei prevê penas de prisão até cinco anos para quem a desrespeite.O decreto agora promulgado determina que quando os titulares de cargos públicos tiverem de atualizar as declarações no fim dos mandatos, no terceiro ano após deixarem o cargo ou em caso de aumentos patrimoniais, têm de indicar os factos que originaram o aumento do património quando estejam em causa valores superiores a 50 vezes o salário mínimo nacional, atualmente cerca de 33 mil euros.