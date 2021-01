"Deus permita que a direita volte ao poder": Ventura acusa socialistas de não saberem gerir a crise

O Chega disse esta quarta-feira durante o debate sobre a renovação do nono estado de emergência até dia 30 de janeiro, que o Governo não se soube preparar nem para a segunda nem para a terceira vaga. O líder do partido, André Ventura, afirma que o "Governo não se preparou para uma tragédia previsível".O deputado do Chega lembra que António Costa disse que o país não aguentava outro estado de emergência e acusa Portugal de ser "dos que menos gasta no combate à pandemia"."Os socialistas nunca souberem sequer gerir uma crise, quanto mais uma guerra. Que Deus permita que a direita volte ao poder a Portugal para dar a resposta que o país precisa", afirmou ainda o deputado acusando o PS de não ter sabido gerir a pandemia.O partido de André Ventura votou contra o