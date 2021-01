Dezenas protestam contra “fascismo” em Vila Real

André Ventura, o candidato presidencial do Chega, foi este sábado recebido com uma manifestação hostil, em Vila Real, onde participaram dezenas de pessoas. Os protestos subiram de tom à passagem da caravana do partido da extrema-direita.A bandeira arco-íris pelos direitos das comunidades lésbica, gay e transexual foi erguida e os cartazes empunhados: “Pra cá do Marão, fachos não entrarão”, “democracia sempre, fascismo nunca” e “somos todas pindéricas!”. As viaturas que transportam a comitiva de André Ventura dirigiram-se para a porta traseira do Teatro Municipal, onde estava marcada uma entrevista à rádio da associação juvenil Youth Academy (Academia de Jovens).