Proposta de revisão do modelo de apoio às artes será apresentada no final de setembro

Grupo de trabalho vai reunir-se com o objetivo de melhorar todo o sistema de financiamento público à área em questão.

Por Lusa | 11:15

O ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, revelou esta terça-feira, no parlamento, que irá apresentar no final de setembro uma proposta de revisão do novo modelo de apoio às artes, depois de trabalhar em sugestões dos agentes do setor.

O ministro falava perante os deputados, durante uma audição regimental na Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto para apreciação da política geral do Ministério da Cultura, na qual estão presentes, na assistência, cerca de uma dezena de artistas, sobretudo da área do teatro.

De acordo com o responsável pela tutela, será criado "um grupo de trabalho e de reflexão que desenvolva as temáticas e questões fundamentais levantadas pelos agentes culturais, com o objetivo de melhorar todo o sistema de financiamento público às artes".