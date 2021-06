DGS responde à pergunta de Marcelo sobre motivo pelo qual Costa está em isolamento apesar de estar vacinado

A pergunta foi lançada esta quarta-feira pelo Presidente da República. Afinal, se Costa está vacinado, tendo recebido as duas doses da vacina há mais de um mês, por que motivo tem de ficar em isolamento profilático após contacto com infetado da Covid-19? A DGS já respondeu ao pedido público de esclarecimento de Marcelo e justifica a medida com o "princípio da precaução"."Pelo princípio da precaução em Saúde Pública, no atual momento epidemiológico (...), as pessoas vacinadas são abordadas, no que diz respeito ao isolamento e testagem, respetivamente, da mesma forma que as pessoas não vacinadas", disse esta quarta-feira ao jornal I. O mesmo jornal aponta que a matéria já estará a ser discutida de forma a atualizar as medidas de proteção "com base na evolução da evidência científica e se a situação epidemiológica assim o suportar".Recorde-se que o Presidente da República defendeu esta quarta-feira que as autoridades sanitárias devem explicar publicamente o motivo para ser imposto isolamento ao primeiro-ministro, apesar de vacinado e com certificado digital covid-19, por ter tido contacto com um infetado.

"Isto tem de ser explicado, para que não haja a ideia errada de que a vacina não serve para nada. Nós temos de vacinar e vacinar mais, há uma campanha de vacinação importante em curso e por isso é bom que os portugueses não fiquem com dúvidas", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Segundo o chefe de Estado, é preciso explicar aos portugueses "por que é que uma pessoa, apesar de vacinada há mais de um mês com um certificado que lhe permite andar pela Europa e pelo mundo, sair do território português, no entanto está sujeita à mesma obrigação de quarentena ou de isolamento profilático durante dez dias que uma pessoa não vacinada ou só com uma dose de vacina".