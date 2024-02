A defesa de Pedro Calado insiste que a pedra preciosa que foi encontrada embrulhada em papel vegetal, durante as buscas ao gabinete do ex-autarca do Funchal, “não vale nada” e vai contestar a perícia realizada pela Casa da Moeda, que concluiu, segundo a TVI, que afinal se trata de um diamante avaliado em 50 mil euros.









