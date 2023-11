Dinheiro do chefe de gabinete de António Costa escondido em caixa de champanhe

Os 78 mil euros apreendidos a Vítor Escária, no escritório do chefe de gabinete do primeiro-ministro, estavam escondidos em envelopes.

Dois dos envelopes estavam numa caixa de champanhe, outro estava numa gaveta e o quarto estava numa pasta.

A existência de dinheiro vivo é justificada pela defesa de Vítor Escária como tendo duas origens, ambas ligadas a uma empresa a operar em Portugal e em Angola.

Seis mil euros, da verba total, são apontados como remunerações de formação profissional dada recentemente por Vítor Escária em Angola, e paga em numerário.

Os restantes 72 mil constituem pagamentos que, segundo a defesa do chefe do gabinete de António Costa, foram feitos em numerário em Angola, a troco de consultadoria, por dificuldades, alegadas pela defesa, em fazer transferências bancárias para Portugal